POL-OL: +++ 70-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt +++

Oldenburg (ots)

Eine 70 Jahre alte Oldenburgerin ist am Mittwoch bei einem Unfall an der Klingenbergstraße leicht verletzt worden. Die Frau war um 12.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem - für sie nicht freigegebenen - linken Radweg der Klingenbergstraße in Richtung Bahnhofsallee unterwegs. Zur selben Zeit wollte der 22-jährige Fahrer eines Toyota aus der Martin-Niemöller-Straße in die Klingenbergstraße einbiegen. Der Autofahrer missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zu einer leichten Berührung, woraufhin die 70-Jährige stürzte und dabei leicht verletzt wurde.

Zeugen können sich wie immer unter der Telefonnummer 790-4115 mit der Polizei in Verbindung setzen. (1115712)

