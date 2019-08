Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 22-Jähriger landet mit Pkw in Graben

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Frischemoorer Straße ereignet. Ein 22-jähriger Mann aus Stadland war mit seinem Pkw in Richtung Ovelgönne unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte von der Fahrbahn und kam schließlich im rechtsseitig gelegenen wasserführenden Straßengraben zum Stillstand. Es gelang ihm sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen, an seinem Pkw entstand Totalschaden.

