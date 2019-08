Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen bislang unbekannten Fahrradfahrer wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Mit einem lauten Knall krachte der Radfahrer am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße gegen ein parkendes Auto. Der Fahrradfahrer stürzte dabei auf die Motorhaube des Wagens und beschädigte das Auto. Dann stieg der Mann wieder auf seinen Drahtesel und radelte in Richtung Hauptbahnhof davon. Laut Unfallzeugen handelt es sich bei dem Fahrradfahrer um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er sei circa 1,80 Meter groß und habe längere Haare. Der Mann sei mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet gewesen. Über eine Schulte habe er Transportrollen getragen, solche Rollen habe er auch in der Hand gehalten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den mutmaßlichen Unfallverursacher am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in der Innenstadt gesehen oder kann Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

