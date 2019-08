Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen - Geldbeutel weg

Neuhemsbach (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz Billesweiher ein Auto aufgebrochen. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe an dem Wagen ein. Aus dem Auto stahlen sie einen Geldbeutel mit rund 250 Euro, Kredit- und Bankkarten sowie Ausweisdokumente. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen 16 Uhr und 17 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

