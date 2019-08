Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrerin durch Hund verletzt

Niederkirchen (ots)

Eine 31-jährige Radfahrerin wurde am Samstagnachmittag in Niederkirchen durch einen Hund verletzt. Sie war an dem Hundehalter und dem nicht angeleinten Hund vorbeigefahren, als der Hund ihr in den linken Knöchel biss. Als sie sich über den nicht angeleinten Hund echauffierte, ließ das Herrchen, welcher den Hund bereits am Halsband packte, diesen wieder los und er verletzte sie am Oberschenkel. Auch auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

