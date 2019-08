Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Bondorf und Böblingen: VW Crafter in rücksichtloser Weise auf der Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg gegen einen 59 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend in rücksichtsloser Art und Weise auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Böblingen/Sindelfingen unterwegs war. Ein 37-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte gegen 20.25 Uhr einen weißen VW Crafter, der wohl mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und mehrfach ruckartig den Fahrstreifen wechselte, was dazu führte, dass andere Fahrzeuge deswegen plötzlich abbremsen mussten. Im weiteren Verlauf wechselte der VW-Lenker auf den Standstreifen und überholte einen LKW, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der 37-Jährige musste im Anschluss an dieses Fahrmanöver selbst eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem 59 Jahre alten VW-Fahrer zusammenzustoßen, als dieser abrupt von der rechten auf die linke Spur wechselte. Der Mercedes-Lenker alarmierte die Polizei und blieb an dem VW dran bis Beamte der Verkehrspolizei den betreffenden Wagen an der Anschlussstelle Sindelfingen/Böblingen von der Autobahn herunter leiten konnten. Der 59-Jährige wurde kontrolliert. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des VW-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden.

