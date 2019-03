Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter und vollendeter Einbruch in Roßbach (Wied)

Roßbach (Wied) (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Praxis in der Wiedtalstraße in Roßbach und im Anschluss zu einem vollendeten Einbruch in ein Hotel in der Neustadter Straße Roßbach (Wied), Ot. Niederbuchenau. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei Personen, die zunächst fußläufig unterwegs gewesen sind. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem gestohlenen PKW Toyota Yaris. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



