Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Wohnungseinbruch; Sindelfingen: Alarmanlage ignoriert; Dieb im Auto ertappt; Rutesheim: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt-Merklingen: Wohnungseinbruch

Nachdem sich ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 12.00 Uhr aus einer unverschlossenen Scheune in der Bühlstraße eine Leiter geholt hatte, stieg er damit an der Rückseite eines Wohnhauses durch ein Fenster ins Obergeschoß ein. Anschließend durchsuchte er verschiedene Zimmer und ließ mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen, bevor er das Haus vermutlich wieder über die Leiter verließ. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter Telefon 07033/52770 zu melden.

Sindelfingen: Alarmanlage ignoriert

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr wurde ein 48-Jähriger auf die Alarmanlage seines BMW aufmerksam, den er auf einem gut einsehbaren Parkplatz in der Mahdentalstraße geparkt hatte. Er sah aus dem Fenster, konnte jedoch nichts Verdächtiges feststellen und stellte den Alarm über den Fahrzeugschlüsse ab. Als er etwa 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug ging musste er feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/6970, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg-Gültstein: Dieb im Auto ertappt

Ein 29-jähriger kam am Dienstag gegen 23.20 Uhr zu seinem unverschlossenen BMW, den er in der Rigipsstraße geparkt hatte. Dort fand er einen unbekannten Mann auf dem Beifahrersitz vor, der gerade dabei war, das Handschuhfach zu durchsuchen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß ohne Beute. Er ist etwa 190 bis 195 cm groß, hat eine normale bis stabile Figur und kurze, blonde Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine sandfarbene, knielange Hose und Badeschlappen. Zeugen, denen dieser Mann auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032/27080 zu melden.

Rutesheim: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Am Mittwoch gegen 17.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer die K1082 zwischen Rutesheim und Leonberg. Er übersah, dass ein vor ihm fahrender 54-jährige Seat-Fahrer bremste und fuhr ihm ungebremst auf. Der Seat wurde daraufhin gegen den Mercedes einer 48-jährigen Frau geschleudert und prallte anschließend in die Leitplanke. Beim Versuch des 32-Jährigen, einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern, beschädigte er zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Bei dem Unfall wurden der Opel- und der Seat-Fahrer leicht verletzt. Die Feuerwehr Rutesheim war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort und übernahm die Fahrbahnreinigung.

