Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind durch Hundebiss verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 12-jähriges Kind wurde am Samstag in Kaiserslautern, Mannheimer Straße, durch einen Hundebiss verletzt. Der Besitzer hatte das Tier im Bereich eines Einkaufsmarktes angebunden. Aufgrund der zu langen Leine konnte das Tier allerdings auf das vorbeigehende Kind zuspringen und verletzte es durch einen Biss in den linken Oberschenkel. Gegen den Hundebesitzer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

