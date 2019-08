Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Kaiserslautern an der Kreuzung Trippstadter Straße / Kurt-Schuhmacher-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Zwei PKW waren an der mit Lichtsignalanlage geregelten Kreuzung in den Einmündungsbereich eingefahren und dort ungebremst kollidiert. Ein PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an dem Mast der Lichtsignalanlage zum Stehen. Beide Fahrzeugführer (69 Jahre und 43 Jahre alt) wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern zu melden (0631-369-0, ppwestpfalz@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell