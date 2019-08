Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, ist es auf der Umgehungsstraße (L367) von Weilerbach kommend in Richtung Kaiserslautern durch einen PKW-Fahrer zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Der Fahrer eines roten Honda Civics, älteren Baujahres, überholte trotz bestehendem Verbots in Höhe des Industriegebietes Nord einen gelben Opel. Durch den Überholvorgang musste der 67-jährige Fahrer des Opels stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Während dieses Überholmanövers kam auf der Gegenfahrbahn ein grauer SUV entgegen, welcher ebenfalls nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Zeugen und/oder der geschädigte Fahrer des SUV sollen sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631-35340 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell