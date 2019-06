Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Diebstahl aus Pkw - Zivilfahnder nehmen Tatverdächtigen unmittelbar nach Tat fest

Düsseldorf (ots)

Quasi auf frischer Tat wurde heute Morgen, 5. Juni 2019, 1.30 Uhr, in der Sonnenstraße in Düsseldorf-Oberbilk, ein Tatverdächtiger nach Diebstahl aus einem Pkw festgenommen.

Der 27-jährige Mann erregte die Aufmerksamkeit der Zivilfahnder, da er sich kurz zuvor, im Bereich Sonnenstraße / Volksgartenstraße, an einem Mercedes zu schaffen gemacht hatte und im Innenraum verschwand. Der Mann stieg dann von der Ladefläche des Autos und entfernte sich dann in Richtung Sonnenstraße. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Verdächtigen. Da er ein Reizstoffsprühgerät in den Händen hielt, wurde er kurzzeitig fixiert. Bei seiner Überprüfung fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut.

Der 26-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

