POL-D: Altstadt - Carlstadt - E-Bike-Dieb leistete Widerstand - Festnahme - Beamter verletzt - Ermittlungen dauern an

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte konnten gestern Nachmittag einen E-Bike-Dieb auf frischer Tat festnehmen. Der polizeibekannte Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Ein 28-jähriger Beamter wurde verletzt und ist vorerst nicht dienstfähig. Der 53-jährige Tatverdächtige verfügt über einen festen Wohnsitz in Düsseldorf und wird nach seiner Vernehmung entlassen.

Am Nachmittag beobachteten die Fahnder einen "alten Bekannten" auf seinem Fahrrad im Bereich der Altstadt und am Rheinufer, wie er sich augenscheinlich für abgestellte teure Räder interessierte. Schlussendlich manipulierte er an einem E-Bike am Rathausufer und entfernte sich zunächst. Nach einigen Augenblicken kehrte er zu dem E-Bike zurück, stellte sein eigenes ab und entfernte sich mit dem E-Bike. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Schließlich konnten sie den Verdächtigen am Maxplatz stellen. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Dabei wurden er selbst und ein 28-jähriger Beamter verletzt. Mit Unterstützungskräften konnte der Mann überwältigt werden. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen und heute nach seiner Vernehmung entlassen. Die Ermittlungen in Zusammenhang mit weiteren E-Bike-Diebstählen dauern an.

