Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Nord - Fahrradunfall - Autofahrer öffnet Tür - 39-Jähriger stürzt - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. Juni 2019, 8 Uhr

Zur Unfallzeit parkte ein 39-jähriger Düsseldorfer seinen Pkw (BMW) auf der Gerresheimer Straße ein. Anschließend öffnete er die Tür und übersah dabei einen von hinten kommenden 44-jährigen Radfahrer. Der Mann befuhr die Gerresheimer Straße in Richtung Behrenstraße. Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr schnell genug bremsen und fuhr in die Tür. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Anschließend verblieb er zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus.

