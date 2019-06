POL-D: Friedrichstadt - Tatverdächtiger bei versuchtem Raub überwältigt - Festnahme - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Friedrichstadt - Tatverdächtiger bei versuchtem Raub überwältigt - Festnahme - Haftrichter

Samstag, 1 Juni 2019, 15.45 Uhr

Dem Haftrichter wird heute ein 39-jähriger Wohnungsloser wegen eines versuchten Raubes in Friedrichstadt vorgeführt. Der Mann hatte am Samstagnachmittag den Verkäufer eines Bekleidungs- und Ausrüstungsgeschäfts mit einer Schusswaffe bedroht und war dann von diesem sowie weiteren Zeugen überwältigt und festgehalten worden.

Gegen 15.45 Uhr betrat der Mann nach aktuellem Ermittlungsstand das Geschäft an der Karl-Rudolf-Straße und ging zum Verkaufstresen, an dem ein Angestellter stand. Hier zückte er plötzlich eine Schusswaffe und legte eine Plastiktüte auf die Theke. Der 30-jährige Verkäufer reagierte spontan und stürzte sich dem offensichtlichen Räuber entgegen. Andere Verkäufer und Zeugen eilten hinzu und es gelang den Tatverdächtigen zu entwaffnen und am Boden zu fixieren. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den wohnungslosen Osteuropäer fest. Bei der sichergestellten Waffe handelt es sich um eine sogenannte Softair-Waffe. Der Festgenommene wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

