Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Angriff auf 35-jährigen Groß-Umstädter

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstagabend (21.03.) griff ein bislang unbekannter Täter einen 35-jährigen Mann an. Gegen 18.20 Uhr trat der Angreifer dem Groß-Umstädter ohne bislang ersichtlichen Grund an einer Bushaltestelle in der St.-Peray-Straße ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Der 35-Jährige trug Verletzungen am Auge und Nase davon.

Der Täter wird als zirka 25 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß beschrieben. Zudem trug er einen gepflegten Kinnbart. Während der Tat war er mit einem schwarzen Pullover und einer Jeans bekleidet.

Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Für die Aufklärung der Hintergründe sowie den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

