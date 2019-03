Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/ Zell: Einbrecher nehmen fünfzig Euro mit

Kripo nimmt Zeugenhinweise entgegen

Bad König (ots)

Geld in Höhe von fünfzig Euro wurde nach einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus im Heubergweg in Zell entwendet. Für die Tat stiegen die Täter frühen Freitagmorgen (22.3.), gegen 5.30 Uhr, in das Haus ein. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht jetzt dringend Zeugen, die in den Morgenstunden Personen im Bereich des Heubergwegs bemerkt haben.

Hinweise zu dem Fall werden unter der zentralen Rufnummer der Polizei in Erbach, 06062 / 9530, entgegengenommen.

