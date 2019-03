Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Handtasche aus Auto erbeutet

Riedstadt (ots)

Aus einem in der Feldgemarkung zwischen Erfelden und Leeheim geparkten Auto erbeuteten Unbekannte am Donnerstag (21.03.) in der Zeit zwischen 10.00 und 10.45 Uhr eine Handtasche samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten.

Die Täter zerstörten eine Fahrzeugscheibe, um sich Zugang in den Innenraum zu verschaffen.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

