Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Sieben Fahrzeuge beschädigt/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Sieben "In der Nachtweid", gegenüber eines Sportstudios geparkte Fahrzeuge, wurden am Donnerstag (21.03.) in der Zeit zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 7000 Euro. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/96660.

