Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Polizei ermittelt wegen Kupfer-Diebstahls

Griesheim (ots)

Über 25 Kupferplatten im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Diebe von dem Gelände des Friedhofs in der Rheinstraße. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (20.03.) und Donnerstagnachmittag (21.03.) gelangten die Täter auf das Gelände und schraubten die als Dach dienlichen Kupferplatten an den Urnenmauern ab. Aufgrund der Menge dürften die Kriminellen zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug genutzt haben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Griesheim zu melden.

