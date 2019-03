Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbrecher treffen auf Bewohner und flüchten

Seeheim-Jugenheim (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten am Donnerstagabend (07.03.) Einbrecher in ein Haus in der Margaretenstraße. Wegen verdächtiger Geräusche wurde der 86-jährige Bewohner auf die Eindringlinge aufmerksam. Als er nach ihnen rief, ergriffen diese gegen 21.50 Uhr unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei (K21-22) hat der Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

