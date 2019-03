Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Trekkingrad der Marke "Gudereit" im Fokus von Dieben

Groß-Zimmern (ots)

An einem Hallenbad in der Straße "Im Rauhen See" geriet am Donnerstag (07.03.) ein weißes Trekkingrad in den Fokus von Kriminellen. Gegen 19.45 Uhr schloss der 59-jähriger Besitzer sein zirka 200 Euro teures Fahrrad am Fahrradständer an. Als er gegen 21 Uhr vom Schwimmtraining zurückkam, stellte er den Diebstahl fest.

Die Polizei in Dieburg sucht Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

