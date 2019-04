Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: LKW fuhr auf Pkw auf, eine Person leicht verletzt

Uedem (ots)

Am Samstag, 20.04.2019 um 10:30 Uhr befuhr ein 41 jähriger Mann aus den Niederlanden mit seiner Sattelzugmaschine Iveco die Klever Straße (L362) von Uedem aus kommend in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. An der Einmündung zur Straße Im Hollen achtete er nicht auf einen 29 jährigen Mann aus Goch, der verkehrsbedingt mit seinem Pkw Hyundai auf der Fahrspur des Lkw wartete und fuhr auf diesen auf. Beim Zusammenstoß wurde der 29 Jährige leicht verletzt dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Der Hyundai wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L362 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

