Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Emmerich am Rhein (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, 19.04.19, gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Netterden/Niederlande den für seine Fahrtrichtung frei gegebenen Radweg auf der s`Heerenberger-Straße. Kurz hinter dem Kreisverkehr Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Duvendahlstraße wurde er von einem PKW erfasst, der rückwärts aus einer Garagenzufahrt auf die s´Heerenberger Straße fuhr. Der Radfahrer wurde von dem Pkw-Führer noch nach Hause gebracht. Bei einer nachfolgenden Untersuchung wurde dann eine Fraktur am Knie festgestellt. Die Farbe des Pkw soll grün oder blau sein. Als Kennzeichenfragment wurde DIN-180 angegeben. Die zwei Buchstaben in der Mitte sind nicht bekannt. Bei den Insassen soll es sich um zwei etwa 20-jährige männliche Personen handeln. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich am Rhein unter der Nummer: 02822/7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell