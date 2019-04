Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Tankstelle - ein Tatverdächtiger festgenommen

Geldern (ots)

Am Samstag um 00:35 Uhr gelangten unbekannte Täter durch gewaltsames Aufbrechen eines Fassadenelemtens unterhalb des Nachtschalters in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Straße Geldertor. Es wurden unter anderem Bargeld und Tabakwaren entwendet. Beim Einbruch wurde die installierte Alarmanlage der Tankstelle ausgelöst und zeitgleich die Polizei informiert. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein tatverdächtiger 15 jähriger Jugendlicher aus Xanten zunächst festgenommen und nach Feststellung der Personalien den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250

