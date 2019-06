Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberhausen - Alleinunfall auf der A42 Richtung Kamp-Lintfort - Zwei Verletzte - Ersthelfer springt aus Versehen von Brücke

Düsseldorf (ots)

Zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Alleinunfalls von heute Morgen, 3. Juni 2019, 3.11 Uhr, bei Oberhausen auf der A42 in Richtung Kamp-Lintfort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 26-Jähriger aus Duisburg mit seinem Dacia auf dem rechten Fahrstreifen. Bedingt durch einen Sattelzug, musste der Duisburger verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Dacia, schleuderte über die Fahrbahn, überschlug sich und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeugwrack kam dabei auf dem linken Fahrstreifen, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, zum Stillstand.

Ein nachfolgendes Taxi, besetzt mit Fahrer und Fahrgast, hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen. Beide verließen das Taxi um dem verunglückten 26-Jährigen Erste Hilfe zu leisten. Aus Angst vor einem mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Lkw, sprangen beiden Personen über die rechtsseitige Schutzplanke. Der 50-jährige Fahrgast des Taxifahrers sprang dabei völlig unbeabsichtigt, auch in völliger Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten, über das Brückengeländer der Autobahnbrücke auf der man angehalten hatte. Der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe in einen daruntergelegenen Waldabschnitt. Der 50-Jährige und der Fahrer aus Duisburg mussten daraufhin mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6800 Euro.

Für die Dauer der Unfallmaßnahmen und die Bergung des verletzten 50-Jährigen unterhalb der Autobahnbrücke wurde die Fahrbahn in Richtung Kamp-Lintfort zeitweilig voll gesperrt. Gegen 4.10 Uhr konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Um 5.10 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder befahrbar.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell