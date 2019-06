Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Neustraße/ Restauranttür war stärker

Coesfeld (ots)

An der Tür eines Restaurants in der Neustraße in Olfen machten sich Unbeaknnte in der Zeit von Mittwoch, 19.06.2019, 18 Uhr bis Freitag, 21.06.2019, 17 Uhr miteinem Hebelwerkzeug vergeblich zu schaffen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

