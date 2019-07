Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz Mühlendamm in Wildeshausen wurde am Montag, 02. Juli 2019 ein weißer Ford beschädigt. Der 47-jährige Fahrer stellte seinen Pkw um 08:00 Uhr auf dem Parkplatz ab und stellte bei seiner Rückkehr um 17:15 Uhr Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Höhe des Schadens wurde auf 2.500 Euro geschätzt.

Nach Hinweise von Zeugen und folgenden Ermittlungen der Polizei konnte der Verursacher ermittelt werden. Er wurde um 20:10 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Gemeinde Ganderkesee angetroffen werden. Am Mercedes des 81-Jährigen wurden Schäden gefunden, die mit dem vermuteten Unfallgeschehen auf dem Parkplatz übereinstimmten.

Gegen den 81-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

