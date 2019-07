Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrades am Dienstag, 02. Juli 2019, gegen 11:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg.

Eine 83-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit ihrem VW die Huder Straße in Richtung Bookholzberg. An der Kreuzung zur B212 musste sie aufgrund Rotlichts der Ampelanlage halten und rollte anschließend mit ihrem Pkw rückwärts. Zwischen dem Heck ihres Pkws und dem Vorderrad des hinter ihr wartenden Motorradfahrers kam es zur Berührung. Der 17-Jährige, ebenfalls wohnhaft in der Gemeinde Ganderkesee, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte zur Seite. Sein Krad fiel auf sein linkes Knie. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, seine Verletzungen wurden aber zunächst als leicht eingestuft.

Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell