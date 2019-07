Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine junge Radfahrerin am Montag, 01. Juli 2019, 12:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße in Delmenhorst.

Das 13-jährige Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Kieler Weg in Richtung Bremer Straße. An der Einmündung befuhr sie den linken Radweg an der Bremer Straße, um ein kurzes Stück in Richtung Stadtmitte zu fahren und dann die Straßenseite zu wechseln. Für das Queren der Bremer Straße fuhr sie unvermittelt über einen Fußgängerüberweg. Dabei wurde sie vom Pkw eines 34-jährigen Delmenhorsters erfasst, der die Bremer Straße in Richtung Bremen befuhr.

Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Durch den folgenden Sturz zog sich das Mädchen oberflächliche Verletzungen an Kopf, Schulter, Händen und Füßen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro beziffert.

