POL-DEL: LK Oldenburg: Kleiner Flächenbrand in Ahlhorn

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 01. Juli 2019, 09:45 Uhr, einen kleinen Brand im Feldmühlenweg in Ahlhorn verursacht.

Über den Notruf der Feuerwehr wurde ein Flächenbrand auf einem umzäunten, bewaldeten Grundstück gemeldet. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, war das Feuer bereits erloschen. Ursächlich für den Brand war das Abbrennen von Gegenständen in einer ausrangierten Waschmaschinentrommel. Durch die Hitzeentwicklung in der Trommel geriet der Waldboden in Brand. Sachschaden entstand nicht.

Die Verursacher waren nicht mehr vor Ort, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

