Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Lohne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 01. Juli 2019, um 07.13 Uhr, kam es auf der A1 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und einem Sattelzug.

Ein 25-jähriger Fahrer eines Pkws aus Bremen befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen der Autobahn1 in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage setzte ein Sattelzug zum Überholen an und wechselte dafür vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der 25-Jährige musste, um ein Auffahren zu verhindern, nach links ausweichen und prallte dabei mit seinem Audi in die Mittelschutzplanke.

Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Der Fahrer des Sattelzuges hielt nach dem Unfall nicht an und setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen (767983).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell