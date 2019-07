Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 04.50 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad auf der Eichenstraße in Richtung Freiheitsstraße. Wie ein Ersthelfer berichtete, sei der Viersener möglicherweise einer Katze ausgewichen und dabei mit seinem Rad gegen den Bordstein gestoßen. Dadurch stürzte der Viersener und wurde schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (763)

