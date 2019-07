POL-DEL: LK Oldenburg: Flächenbrand in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn wurde am Dienstag, 02. Juli 2019, 21:50 Uhr, alarmiert.

Über den Notruf der Feuerwehr wurde der Brand einer Grasfläche und eines Baumes auf einem Gehöft an der Cloppenburger Straße gemeldet. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die ungefähr 20 Quadratmeter große Fläche ab. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Geländes gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04435/91919-0 mit der Polizei in Großenkneten in Verbindung zu setzen (779014).

