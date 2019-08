Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mit Blechschaden

Hochspeyer (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

An der Einmündung der Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 37 nach Frankenstein ist es am Sonntag zum Unfall gekommen. Ein 53-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender Fahrer erkannte den Vorgang zu spät. Aus Unachtsamkeit krachte der 83-Jährige mit seinem Wagen auf das Auto des Wartenden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 3.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Unfalls mussten die Beamten an der Einmündung kurzzeitig den Verkehr regeln. |erf

