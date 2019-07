Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Koblenz-Lützel

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 03.07.2019, 03.30 Uhr, wurde ein Brand im Innenhof eines Anwesens in der Gartenstraße gemeldet. Bei Eintreffen von Berufsfeuerwehr und Polizei standen dort ein Berg von Müll und 6 Mülltonnen in Flammen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

