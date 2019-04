Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheunenbrand

Schweich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde über die Leitstelle ein Brand in Schweich, Mathenstraße gemeldet. Eine freistehende Scheune, welche in unmittelbarer Nähe zum dazugehörigen Wohnhaus stand, stand im Vollbrand. Die Brandursache, sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Personenschaden entstand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

