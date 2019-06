Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen

Hildesheim (ots)

Am Samstag, gg. 11.30 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Voss-Str., Sarstedt, zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der 69-jährige Geschädigte aus Sarstedt war zu diesem Zeitpunkt einkaufen. Seine Geldbörse habe er in der Gesäßtasche gehabt. Während des Einkaufs sei ihm kurz eine männliche Person sehr nah gekommen. Den Diebstahl habe er aber erst 20 min. später festgestellt, als er seinen Einkauf bezahlen wollte. Der vermutliche Täter soll ca. 30 Jahre gewesen sein und ein graubraunes T-Shirt getragen haben. Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt relevante Beobachtungen zu dieser Person gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren unter 05066/9850.

