Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl aus Gartenlaube und Baustelle +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube am Sperberweg ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und konnten so in die Laube hineinklettern. Dort entwendeten sie elektronische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro. (1116331)

In der Nacht von Montag auf Dienstag öffneten unbekannte Diebe gewaltsam einen Bauzaun an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße. Die Täter betraten anschließend das Gelände der Baustelle und entwendeten mehrere Stromkabel im Gesamtwert von über 200 Euro. (1109151)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.

