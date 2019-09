Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tageswohnungseinbruch +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 19.09.2019, 07:40 Uhr - 12:45 Uhr, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Augustfehn, Unter den Birken, verübt. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, durchsuchte(n) der oder die Täter alle Räume. Alle Schränke und Behältnisse wurden durchwühlt. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor; aus einer Geldkassette wurden augenscheinlich Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) anzurufen.

