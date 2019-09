Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnhaus in Edewecht

Oldenburg (ots)

Im Tatzeitraum vom vergangenen Sonnabend, 21.09.19, 15:30 Uhr, bis Montag, 23.09.19, 14:30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in Edewecht, Blumenstraße. Es werden fast alle Räume durchsucht. Im Obergeschoss wird ein Stahlschrank mit einem Trennschleifer geöffnet. Das Diebesgut ist noch unbekannt. Die Bewohner befanden sich im Wochenend-Kurzurlaub. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 entgegen.

