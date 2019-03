Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach Zeugen bzw. Radfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bereits am 14.02.2019 ereignete sich an der Ahrbrücke Heppinger Straße (Fahrradstraße) in Heimersheim ein Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeugführer. Dabei kam es zu strafrechtlichen Handlungen des Radfahrers gegenüber dem Autofahrer.

Nun wird nach dem Radfahrer gesucht. Es handelt sich hierbei um einen ca. 70 Jahre alten Mann mit einem grau-blauen Angelhut, der an seinem hinteren Fahrradkorb ein auffällig grünes Fähnchen befestigt hat. Laut Angaben von Zeugen vor Ort, befährt dieser Mann öfter den Radweg entlang der Ahr zwischen Bad Bodendorf und Bad Neuenahr.

Wer Hinweise zu der Person, besonders zu den Personalien bzw. dem Aufenthaltsort, machen kann, soll sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell