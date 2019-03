Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Cochem (ots)

Am Freitag, 01.03.2019, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Koblenzer Straße, Höhe des REWE Marktes ein Verkehrsunfall. Ein 74 Jahre alter Fahrzeugführer querte mit seinem PKW die die Fahrbahn, um vom Parkplatz des Getränkemarktes auf den gegenüberliegenden Parkplatz des selben Marktes zu gelangen. Ein die Koblenzer Straße fahrender PKW soll dem querenden PKW ausgewichen sein und ist mit der Werbetafel des Marktes kollidiert. Eine Kollision der beiden PKW hat nicht stattgefunden. Verletzt wurde niemand. Am PKW des 26-jährigen Fahrzeugführers entstand erheblicher Sachschaden. Der Träger der Werbetafel wurde ebenfalls beschädigt. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen bitte bei der Polizei Cochem, 02761 9840 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

Wache.picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell