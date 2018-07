POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung anlässlich der WM Viertelfinalbegegnung Kroatien-Russland

Am 07.07.2018, gg. 20 Uhr begann das WM-Viertelfinalspiel Kroatien-Russland.

Nach Spielende war durch die polizeilichen Einsatzkräfte insbesondere innerhalb des Cityringes in Cloppenburg deutlich zunehmender Pkw-Verkehr von Fans der russischen Fußballnationalmannschaft feststellbar. Ein geschlossener Autokorso entwickelte sich nicht.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kreisel Pingel-Anton versammelten sich zeitweise bis zu 60 Personen mit ca. 20 Pkw.

Nachdem von einer Person aus dieser Personenansammlung mehrfach Feuerwerkskörper geworfen wurden und die Stimmung umzukippen drohte, wurde eine Gefährderansprache durchgeführt.

Da nach kurzer Zeit erneut Feuerwerkskörper geworfen wurden, erfolgte gegenüber der Personengruppe ein Platzverweis, um weitere Aktionen vorzubeugen. Die Personen verließen umgehend den Ort.

Lediglich die Person, die die Feuerwerkskörper geworfen hatte, zeigte sich weiterhin uneinsichtig. Die Person wurde in Gewahrsam genommen.

In diesem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass eine Person, gegen die durch die Stadt Cloppenburg aufgrund von zu erwartenden strafbaren Handlungen für den Zeitraum vor, während und nach dem Viertelfinalspiel ein Aufenthaltsverbot für den Innenstadtbereich inklusive der Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2500,-EUR erlassen wurde, in diesem Bereich angetroffen wurde. Das Zwangsgeld wurde festgesetzt. Trotzdem zeigte sich die Person uneinsichtig. Die Person wurde für die verbleibende Zeit des Aufenthaltsverbotes in Gewahrsam genommen. Die gleiche Person wurde durch die Polizei fahrend mit seinem PKW angetroffen. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

