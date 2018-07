POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 07.07.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen/Vörden -Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen-

Am Freitag, 06.07.18, gegen 19.10 Uhr, befuhr eine 21-jährige aus Quakenbrück mit ihrem PKW und einer 19-jährigen Mitfahrerin die Osnabrücker Straße in Richtung Engter. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW. In diesem Fahrzeug befanden sich der 39-jährige Fahrzeugführer aus Vörden sowie eine 33-jährige Mitfahrerin. Alle 4 Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

