POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 06.07.2018 bis 07.07.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 06.07.2018, gegen 15:25 Uhr befuhr eine 58-jährige Garrelerin mit ihrem PKW Nissan die Straße Vor dem Forde in Garrel und beabsichtigte nach links auf die Nikolausdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 47-jährige Garrelerin, die mit ihrem PKW VW Polo die Nikolausdorfer Straße aus Richtung Nikolausdorf in Richtung Garrel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.500 Euro.

Löningen - Diebstahl eines Grabkreuzes von Friedhof - In der Zeit von Donnerstag, 05.07.2018, gegen 20:00 Uhr bis Freitag, 06.07.2018, gegen 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Grabstelle auf dem Friedhof an der Meerdorfer Straße in Löningen ein ca. 1,5 Meter großes Kreuz aus Bronze. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt hier die Polizei Löningen unter 05432-9500 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung durch Graffiti - Auf einem Busparkplatz in der Pfarrer-Ferneding-Straße in Molbergen wurden in der Zeit von Mittwoch, 27.06.2018, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 05.07.2018, 19:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter zwei Omnibusse mit Lackfarbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Molbergen unter 04475-1565 in Verbindung setzen.

Essen / Oldg. - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zwischen Donnerstag, 05.07.2018, 20:00 Uhr und Freitag, 06.07.2018, 07:30 Uhr kam es auch in Essen / Oldg. zu zwei Farbschmierereien. In der Quakenbrücker Straße und Lange Straße besprühten unbekannte Täter ein Garagentor einer Lagerhalle, sowie eine Häuserwand einer Schule. Der Schaden wird auf insgesamt 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen / Oldg. unter 05434-3955 entgegen.

Molbergen - Diebstahl aus Geräteschuppen - In der Zeit von Freitag, 06.07.2018, gegen 21:30 Uhr bis Samstag, 07.07.2018, 06:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Geräteschuppen in Molbergen, Kneheimer Weg ein. Aus den Räumlichkeiten wurden eine Motorsäge, ein Laubbläser, sowie eine Motorsense entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

