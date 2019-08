Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Winkelbach - Diebstahl eines Rasenmähers

Winkelbach (ots)

Am Montag, 26.08.19, bemerkte der Geschädigte, dass unbekannte Täter seinen im Garten abgestellten Rasenmäher entwendet hatten. Der Geschädigte bewohnt ein Anwesen in der Straße Ober Priesgarten in Winkelbach. Sachdienliche Hinweise erbitte die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

