POL-D: Universitätstunnel - Verkehrsunfall - A46 Richtung Heinsberg- Motorradfahrer schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Mit hoher Geschwindigkeit prallte gestern Nachmittag, 3. August 2019, 13.14 Uhr, im Universitätstunnel auf der A46 in Richtung Heinsberg, ein 44-jähriger Motorradfahrer auf das Heck eines vorausfahrenden Autos.

Erste Zeugenaussagen berichten davon, dass der 44-Jährige aus Düsseldorf einen vor ihm, mit geringerer Geschwindigkeit, fahrenden PKW zu spät wahrnahm. Der Düsseldorfer prallte mit hoher Geschwindigkeit auf dessen Heck, überschlug sich mehrfach und kam nach circa 80 Metern zum Liegen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Ein weiterer Motorradfahrer wurde von Trümmerteilen getroffen und leicht verletzt. Die A46 musste im Bereich der Unfallstelle für gut eine Stunde gesperrt bleiben. Der gestaute Verkehr unmittelbar hinter der Unfallstelle wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der weitere Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wersten abgeleitet. Gegen 14.20 konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Um 15.03 Uhr konnte die komplette Sperrung aufgehoben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro.

