Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Versuchtes Tötungsdelikt - Ehemann attackiert Ehefrau mit Messer - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Gestern Morgen, 3. August 2019, 08.10 Uhr, attackierte in Düsseldorf-Oberkassel ein 73-Jähriger seine 40-jährige Ehefrau mit einem Messer. Durch den Angriff fügte er der Geschädigten Schnittwunden am Hals zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Die 40-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu weiteren Ermittlungsdetails können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell