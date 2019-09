Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Alexanderstraße zu einem Unfall, bei dem eine 24-Jährige aus Wiefelstede schwer verletzt wurde.

Die Frau fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Alexanderstraße in Richtung Metjendorf. Zeitgleich wollte eine 18-jährige Autofahrerin mit einem Opel Corsa aus einer Grundstückszufahrt auf die Alexanderstraße einfahren. Die 18-Jährige missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, so dass es noch in der Zufahrt zu einem Zusammenstoß kam. Die 24-Jährige stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel sowie das Fahrrad wurden beschädigt. (1137614)

